國民黨總統候選人韓國瑜7日晚間出席與新竹市立委參選人鄭正鈐的聯合競選總部成立大會，韓國瑜說，過去3年半，台灣人感到「苦、悶、翻、亂」，也批民進黨使出招數就是抹黑對手，他在過去一個多月，是全台最黑的男人，他也呼籲，如果民眾想要改變台灣這隻在喘氣、無法動的老鷹，務必立委支持鄭正鈐，總統投給韓國瑜。

韓國瑜表示，他過去在立法院時，是發自內心尊重民進黨的同事，例如宜蘭的陳定南、嘉義蔡同榮等，他們都有理想且不服輸，為了人民的事情往前衝，蔡同榮為了公投甚至一一拜託，公投法過了，民進黨卻乾脆把公投沒收了。

「民進黨已經離理想愈來愈遙遠！」韓國瑜說他45天走訪台灣一圈，發現中南部民眾愈挺民進黨，日子就過得愈辛苦。他說，民進黨想繼續連任吸國家的血，只有三招，第一是收買媒體，9成媒體不敢監督政府，包含楊蕙如網軍這麼大的案子、謀殺外交官，卻無媒體敢討論；第二則是抹黑對手，韓國瑜說，他是「全台灣最黑的男人」，一下共諜案、炒房、砂石、逃漏稅等；第三則是瘋狂撒錢，韓國瑜說，執政黨發的就是「人民的錢」，如果繼續執政，「還有錢可以撒嗎？」

韓國瑜也批，民進黨執政3年半，把台灣變成黑白電影，「我們這一代人太陽要下山了」，但下一代孩子會吃更多苦，以台灣人的勤勞、認真、善良，「居然走不出去」、「沒有人把台灣放在眼裡」，去泰國觀光被要求財力證明，過去4年代表字是苦、悶、翻、亂。

韓國瑜形容，中華民國像在喘氣、無法動的老鷹，他希望把選票團結起來，把老鷹裝上兩隻翅膀，一隻是總統府、一隻立法院，他呼籲民眾要全力支持鄭正鈐，總統則投韓國瑜，才能改變台灣。

(中時 )