國民黨總統參選人韓國瑜明將至新北市，與12選區立委參選人舉辦總統立委競選總部成立大會，新北市長侯友宜今下午受訪時雖語帶保留避談是否出席，僅重申「以市政優先」、「把份內工作做好」，但據了解，侯已排定明下午4時將赴板橋第二體育場力挺，停留將近1小時，禿子、漢子繼九合一大選後再次同框，拉抬立委選情，備受矚目。

(中時 )