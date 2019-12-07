禿子、漢子確定合體！ 侯友宜、韓國瑜明板橋同框造勢 20:042019/12/07 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市長侯友宜今下午受訪時雖語帶保留避談是否出席，僅重申「以市政優先」、「把份內工作做好」。（許哲瑗攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統參選人韓國瑜明將至新北市，與12選區立委參選人舉辦總統立委競選總部成立大會，新北市長侯友宜今下午受訪時雖語帶保留避談是否出席，僅重申「以市政優先」、「把份內工作做好」，但據了解，侯已排定明下午4時將赴板橋第二體育場力挺，停留將近1小時，禿子、漢子繼九合一大選後再次同框，拉抬立委選情，備受矚目。 (中時 ) #立委 #總統 #板橋 #禿子 #2020大選 #選舉 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #民眾黨 #蔡英文 #韓國瑜 #宋楚瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 馬英九不敢做的事 陳水扁：韓做到了！ 07:482019/12/03 政治 震撼！蔡英文連政大教職都是假的？獨派再提5大證據 07:572019/12/03 政治 民進黨：卡神與民進黨無關 不要政治操作 10:532019/12/03 政治 為募款列吳斯懷入不分區？國民黨：研究提告吳子嘉 12:522019/12/04 政治 韓國瑜直播作菜 再推便當長照制 17:242019/12/04 政治 劉世芳邀參加罷韓大遊行 館長看到這6字氣炸：他X糟蹋人 03:032019/12/05 生活 國民黨諷民進黨揮刀 切割楊蕙如 18:002019/12/05 政治 胡幼偉批 討厭民進黨變害怕民進黨 01:302019/12/06 政治要聞 王淺秋聲明：在乎的是台灣前途 12:512019/12/06 政治 陳超明竹南競選總部成立 韓國瑜、馬英九、吳敦義到場造勢 16:212019/12/07 政治 政治熱門新聞 卡神案毀蔡英文選情？年輕人氣炸：不投票了！ - 政治 韓國瑜不玩了？網：民調很驚人 - 政治 蔡英文論文案 學者：出現不可能發生的錯誤 - 政治 贏了！民調專家為韓發起社會運動 - 政治 韓國瑜苗栗輔選空拍曝光 網嚇死：人潮望不到邊... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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