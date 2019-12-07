▲神祕女超人許淑華到場為馬文君助選，嘶聲力竭的高呼國民黨南投兩席立委都要高票當選。（楊樹煌攝）

▲南投縣長林明溱與立委許淑華拉著馬文君的手，和大家高呼凍蒜。（楊樹煌攝）

▲馬文君在熱情民眾的簇擁中走進會場。（楊樹煌攝）

▲馬文君向熱情支持民眾強調，她當選立委從未離開故鄉，長期關心地方發展議題，未來也將全力協助縣府及地方解決各種遭遇的問題。（楊樹煌攝）

南投縣立法委員參選人馬文君，今7日在她的故鄉埔里鎮八德路成立競選總部，儘管連日天寒又雨不停，但7日卻突然放睛，致會場吸引滿場支持的群眾，形成場內場外都是人潮，幾將會場擠爆，縣長林明溱說，由天候就知吉人自有天相，由人潮即可知馬文君10年來為地方付出的努力有多少，值得大家繼續再支持連任。

馬文君的競選部成立，縣內各政要幾乎都趕至，包括南投縣長林明溱、前台灣省政府主席林政則、神祕女超人立委許淑華、前國大代表林水吉、前代理南投縣長陳志清及縣內所有國民黨籍縣議員、鄉鎮長都到場，大埔里地區各鄉鎮民代表會主席、副主席及鄉民代表、里長還有地方人士全都到場表達支持。

競選總部的會場，首由穿著國旗裝的婦女團體，上台表演熱情的國旗舞，立委參選人馬文君則在國旗引導下，由競選團隊陪伴，從人潮中走進會場，全場旗海飄揚，現場更是凍蒜聲四起，頗為震撼人心。

南投縣長林明溱特在競選總部成立大會中，為馬文君授戰旗，場中許多前來助陣的國民黨籍民意代表包括縣議會副議長潘一全以及草屯鎮長簡景賢、前省主席林政則都上台為馬文君披掛彩帶、致贈代表勝利和當選的吉祥物。

林縣長並表示，他擔任縣長期間有那麼多的建設成果，其實一半要歸功於立委馬文君的全力協助，在中央爭取數十億元經費，讓縣府不必全額負擔，只需付配合款而已，才能做出那麼多建設，不像有某位立委，有地方建設還出面阻擾，很不應該，所以要大家全力支持真正為地方做事的立法委員馬文君，讓她繼續再連任才是地方之福。

馬文君表示，她從未離開故鄉，長期關心地方發展議題，未來也將全力協助縣府及地方解決各種遭遇的問題。

(中時 )