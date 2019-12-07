義大利民意支持度最高的「聯盟黨」（Lega）再度表態挺台，11名聯盟黨眾議員在國會聯署提出書面質詢案，支持台灣加入「聯合國氣候變化綱要公約第25次締約方會議」（COP25）。

曾任義國農業部長的聯盟黨參議員錢益友（Gian Marco Centinaio）11月底曾率多位聯盟黨議員訪問台灣後，呼籲義大利政府應正式給予台灣外交承認。

同團訪台的聯盟黨眾議員陸琪妮（Elena Luchini）是環委會黨團總召，她4日向義國環境部與外交部提出支持台灣加入聯合國COP25會議的書面質詢案，包括她共有11 名聯盟黨議員聯署支持，其中巴薩羅（Alex Bazzaro）、介蘭迪（Francesca Gerardi）兩人也曾訪台。

聯盟黨在今年8月下野，但仍是目前義大利民意支持度最高的單一政黨，根據11月底民調，聯盟黨支持度為31.9%，目前聯合執政的「五星運動黨」（5-Star Movement）與左派「民主黨」（PD）支持度分別為16.6%與18.1%。

質詢案要求義大利外交部與環境部說明，義大利政府將與歐盟國家一起採取哪些措施，制止將台灣排除在聯合國氣候變化綱要公約會議之外的「荒誕舉動」，即使台灣僅具觀察員地位，也能為公約追求的目標做出貢獻。

質詢案指出，台灣積極減少溫室氣體排放，2015年6月立院通過「溫室氣體減量及管理法」，預計到2050年氣體排放量將減少到2005年的50%，並為此採取多項措施，如完成「國家因應氣候變遷行動綱領」、「溫室氣體減量推動方案」及修改「空氣污染控制法」等。

質詢案指出，台灣參與「聯合國氣候變化綱要公約」及「巴黎協定」符合其2350萬人民和整體國際社會利益，上述機制要求所有國家採取行動應對氣候變化挑戰，排除台灣參與將嚴重機制精神。

質詢案指出，台灣作為一個島嶼，特別容易受到氣候變化影響，且將台灣排除在「聯合國氣候變化綱要公約」融資機制之外，將增加減碳排措施的成本，阻礙台灣政府發展綠色產業結構。

質詢案指出，台灣以綠能科技聞名，樂願與各國洽商合作，事實上幾十年來，台灣已與太平洋、拉丁美洲、加勒比海、東歐等許多發展中國家合作，協助減少二氧化碳排放，增強農業適應能力，並改善天氣預報及能源效率系統。

質詢稿指出，聯合國氣候變化公約的締約方應努力避免政治的無理偏見，支持台灣對公約的專業、務實及建設性的參與，讓台灣為保護全球氣候及地球貢獻己力。

(中央社)