華爾街日報報導，由於電商巨擘亞馬遜（Amazon）部分海外網站可能涉及販售山寨貨，美國貿易代表署（USTR）正考慮要把這些海外網站列為「惡名市場」（Notorious markets）名單。

針對該報導，USTR發言人則尚未做出評論。去年亞馬遜也曾被要求列入該黑名單，不過最終並沒有成功。

為打擊侵犯知識產權行為，USTR每年都會發布有販售或是協助銷售仿冒品與假貨業者的「惡名市場」名單。阿里巴巴旗下的淘寶網今年4月就被列入該名單中。

根據消息人士透露，美國服裝和鞋類協會（AAFA）今年9月底曾致函給USTR，正式要求把亞馬遜在英國、加拿大、德國、印度與法國等五個海外銷售網站列入「惡名市場」名單。

旗下會員擁有愛迪達與梅西百貨的AAFA指控，亞馬遜這些海外網站充斥著大量假貨與仿冒品，已成為問題的最大來源，不過亞馬遜對於遏止該行為卻不見積極行動。

第三方銷售對於亞馬遜整體業務的貢獻日益增大，它在去年高占該電商巨擘總營收的18％。

不過針對AAFA的控訴，亞馬遜也有所回應。它在遞交給USTR的文件中，提到光在去年就投入四億美元協助對抗仿冒與侵權行為。該公司還列舉目前它所採取的相關措施，包括提供免費的品牌註冊、協助新興品牌申請商標，與強化智財權的保護等。

(工商 )