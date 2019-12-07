立委洪慈庸與先生卓冠廷7日早上回到后里，頂著低溫在內埔市場向鄉親拜票。（洪慈庸辦公室提供／陳淑娥台中傳真）

立委洪慈庸與先生卓冠廷7日早上回到台中后里，頂著低溫在內埔市場向鄉親拜票，卓冠廷特別穿上「洪慈庸ㄟ尪」外套助陣幫妻拚連任，象徵夫妻同心、雙人出擊、勢在必行，許多攤商、鄉親看到夫妻檔齊掃街相當驚喜，紛紛爲兩人加油打氣。

洪慈庸表示，這幾天低溫下雨，但站路口、掃市場、廟口座談行程馬不停蹄，早上特別請「人夫牌」先生冠廷助陣，從內埔市場出發，別具意義，因為這裡是她從小到大長大的地方，也介紹先生冠廷給鄉親認識，很多人以前只在電視上看過，看到本人很高興，也給很大的支持和鼓勵。

洪慈庸提到，過去后里長期被邊緣化，她當選立委後回到后里為地方努力，也因前市長林佳龍的努力，加強資源照顧原縣區，后里基礎建設變得更好、活動更多、流動人口也跟著提升。

洪慈庸說，包括后里交流道擴建、后里國中活動中心、后里醫院與長照中心等地方建設，都成功爭取中央補助，過去一二十年沒辦法完成的建設都一一實現，呼籲鄉親挺在地培養出來的立委，2020返鄉投票，共同守護台灣下一代！

卓冠廷表示，今天以后里女婿的身分，很高興和慈庸一起到內埔掃市場，感受到鄉親非常熱情，很多加油打氣、主動握手，相當溫暖，鄉親相當肯定慈庸這幾年的努力，包括過去二三十年一直盼不到的后里醫院，慈庸一屆就爭取到，相當不容易，在立法院的表現更是有目共睹，要站在第一線跟慈庸一起來跟鄉親拜託，希望把握時間與慈庸併肩作戰，用「努力」和「誠意」勤走基層，爭取更多選民的認同。

洪慈庸指出，先生冠廷上個月開始回到台中助選後，協助許多地方行程，兩個人分頭跑，希望持續用分進合擊方式，把握最後35天衝刺期，爭取每一位鄉親和每一張選票認同，她也呼籲鄉親朋友，集結更多支持力量，為了台灣的未來，一定要支持挺台灣的候選人。

(中時 )