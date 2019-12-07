陳小春林口體育館開唱，香港學生舉布條抗議。(尤嬿妮攝)

香港歌手陳小春7日晚間於林口體育館開唱，在演唱會19點30分開始後，有數名香港學生舉布條到場抗議，布條上面寫著「光復香港、時代革命」，抗議學生不滿表達訴求時遭警方隔離，他們說，熱愛香港熱愛台灣，結果只能被趕到外圍，不過龜山警方並未驅離，讓他們表達意見後，學生隨即離去。

香港歌手陳小春開演唱會，香港學生到林口體育館外抗議。（讀者提供／甘嘉雯桃園傳真）

香港歌手陳小春開演唱會，香港學生到林口體育館外抗議。（讀者提供／甘嘉雯桃園傳真）

陳小春有中共政委身分又因為送中支持港警立場，讓部分人士不滿，演唱會場外7日一早被發現噴有「強姦犯陳小春」、「支那陳小春滾」、「無恥陳小春」等噴漆字樣，警方據報後到場戒備，龜山分局副分局長張鶴瓊表示，林口體育館圍牆遭塗鴉，警方會積極調閱周邊監視器查明涉嫌人到案說明。

香港歌手陳小春開演唱會，香港學生到林口體育館外抗議。（讀者提供／甘嘉雯桃園傳真）

香港歌手陳小春開演唱會，香港學生到林口體育館外抗議。（讀者提供／甘嘉雯桃園傳真）

原本外傳有7組民間團體向警方申請集會活動，其中也包括「館長」陳之漢，不過龜山分局否認，強調並未有任何團體申請，但在晚間演唱會開始後，出現近10名有香港口音的人士，到林口體育館外舉布條抗議，他們表示，只是想要表達立場，言論自由不容打壓。

龜山警方在場戒備，並未驅離，一行人表達訴求後，約莫20點15分後即離去。

陳小春7日在林口體育館舉辦「STOP ANGRY」演唱會，因他有大陸惠州市特聘政協委員的身分，加上現場有其他大陸政協委員欣賞演出，引發不少爭議；開唱前，演唱會場館部份外牆被用噴漆噴上「強姦犯陳小春」、「支那陳小春滾」等不堪入目字眼，還有民眾揚言要去現場抗議、丟汽油彈，為避免意外發生，警方加派60到70名人力維護現場安全。

陳小春這次演唱會安檢全面升級，所有入場人員、歌迷都要檢查隨身包包，查看有無攜帶危險物品，媒體進場時也須核對身份，相當嚴格；此外，昨演唱會開唱前，工作人員除了察看廁所裡有無躲藏可疑人物，還仔細檢查場內上萬個座位底下有無放置可疑物品，務求做到「官員等級維安」。

(中時 )