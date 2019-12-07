朱立倫強調萬美玲是最重視教育的議員。(蔡依珍攝)

侯友宜呼籲支持打拼做事、一步一腳印的萬美玲。(蔡依珍攝)

郝龍斌讚許萬美玲是五連霸優秀傑出議員，最接地氣。(蔡依珍攝)

詹江村讚萬美玲是揭弊正義的議員，卻被「黑」。(蔡依珍攝)

萬美玲在旗隊開道下大進場。(蔡依珍攝)

近萬支持者不畏風雨和寒冷力挺，高舉紅旗喊：「凍蒜」。(蔡依珍攝)

近萬支持者不畏風雨和寒冷力挺，高舉紅旗喊：「凍蒜」。(蔡依珍攝)

近萬支持者不畏風雨和寒冷力挺，高舉紅旗喊：「凍蒜」。(蔡依珍攝)

近萬支持者不畏風雨和寒冷力挺，高舉紅旗喊：「凍蒜」。(蔡依珍攝)

近萬支持者不畏風雨和寒冷力挺，高舉紅旗喊：「凍蒜」。(蔡依珍攝)

議員轉戰立委的「漂亮寶貝」萬美玲7日成立競選總部，藍營大咖張善政、郝龍斌、侯友宜、朱立倫和馬英九輪番站台力挺，不但以「桃園賈靜雯」讚她人美心更美，也為她被網軍「黑」抱屈，澄清她是最認真議員，呼籲選民支持送進國會，現場近萬支持者不畏風雨和寒冷力挺，高舉紅旗喊：「凍蒜」。

5連霸議員萬美玲，獲國民黨提名參選桃園第四選區立委，7日在中路重劃區舉行和韓國瑜的競選總部成立大會，雖然天公不做美不斷飄雨又濕又冷，仍湧入大批支持者到場力挺，擠爆3個大遮雨棚，不斷揮舞旗幟高喊：「萬美玲凍蒜！」

包括黨籍副總統參選人張善政、新北市長侯友宜、前桃園縣長朱立倫、前總統馬英九等人都接力到場，披掛彩帶、授予戰旗、贈好彩頭，更送上粽子和蒜，象徵「包中」和「凍蒜」，祝萬美玲高票當選進入國會，也為國民黨與韓國瑜助選衝刺選票。

「老縣長」朱立倫細數藝文園區、經國、中路計畫，都是在他手中規畫、與副議長李曉鐘和萬美玲等黨籍議員一起打拼的成果，見證桃園發展和進步，強調萬美玲是最重視教育的議員，和他一起興建46所學校、改建老舊校舍，更改善最擁擠的中山國小校舍問題，關心下一代幸福，他也幽默地拜託同台的「村長」詹江村，不要再罵國民黨，一同支持萬美玲和韓國瑜。

新北市長侯友宜則帶著「新北戰警」高舉藍旗大陣仗站台，強調桃園新北是好鄰居，一起打拼才能共同向前行，尤其要支持打拼做事、一步一腳印的萬美玲，感性地說現在不像去年自己選舉，選情艱難，呼籲大家幫忙欠3票的萬美玲「邀票、催票和投票」。

馬英九則讚許萬「人美心更美」，笑言群眾熱情，尤其婦女們各個大方美麗、握手孔武有力，果真是勝利的團隊，獲得現場滿堂喝采，他強調萬美玲用心教育、積極建設，呼籲支持者力挺進國會。

萬美玲感性道，昨晚失眠一個晚上，見連日下雨寒冷，擔心沒人來，更擔心大家來了受寒，一早看到大家不畏風雨支持，除了感動還有深深地感謝。她說母親是嘉義閩南人、父親是江西老兵，自己是標準的「芋頭地瓜」，台語不好但做事認真，小時環境不好得分擔家計，立下目標有能力一定要服務社會，感謝大家幫忙讓她順利連任5屆議員。

萬美玲細數自己從政18年，一直在桃園教育委員會，為下一代努力打拼，但教改混亂、政策草草上路，每一個階段都讓家長憂心忡忡、孩子無所適從，強調「教育不能亂、政策不能慢！」，去年10月15日八德綠捷動工、2天後蘆竹綠捷再度動工，今年又在桃園火車站3度動工，但卻遭審計部點名綠捷進度只有1.79％，強調重大交通建設無法等待，希望爭取到中央的機會、擴大服務選民，桃園才有未來。

萬美玲感性道，這場選戰不好打，國民黨一窮二白，最後珍貴的30幾天，一起為萬美玲拉票、讓桃園更好，她也感謝支持者8點就有人來，到了中午仍然沒人離開，她保證選萬美玲不單只是選票，而是派萬美玲去立法院做更多的事，她一定更加努力不辜負期待，讓教育更好、將建設經費爭取回來，絕不只是廣告看板上的數字，呼籲大家當分身幫忙拉票催票。

(中時 )