雖然這個周末天公不作美，天氣溼涼，今（7）日由富邦慈善基金會舉辦的「2019悍動希望公益棒球營」，來自大勇國小、新坡國小、三峽恩加貧困家庭協會的近80位小球員有了最難忘的體驗，因為平常只能在電視上看到的球星，活生生出現在他們面前，還陪他們一整天！

此次營隊由富邦悍將副領隊陳金鋒為最高精神領袖，富邦悍將球星高國輝擔任總教練，並由陳仕朋、高孝儀、林宥穎及李宗賢指導投、打、跑、守的技巧，堪稱全台最高規格少棒營。

富邦慈善基金會表示，當這群勇敢追夢的小選手們踏進全台最專業、最豪華的富邦悍將主場，看到完備的市內牛棚、打擊練習區，而且球星們就在身邊，興奮之情全都寫在臉上！

富邦慈善基金會精心為此次營隊的每位學員，製作專屬球衣、球帽，以及特製的專屬球員證，最後在頒獎典禮上，由陳金鋒頒發給每位小球員特製的悍動希望紀念獎章，象徵每位小球員都是小小悍將，鼓勵他們要帶著今天滿滿的難忘回憶，持續的在棒球路及人生路上堅持努力。

(工商 )