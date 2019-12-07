英國將於12日舉行大選，決定由誰帶領英國脫歐。保守黨首相強森和工黨黨魁柯賓6日出席最後一場辯論會，強森批評柯賓在脫歐方面「立場模糊」，只會製造更多混亂；民調則顯示，逾半觀眾認為強森勝出辯論。

辯論6日晚間8時半在英國廣播公司舉行，為時1小時。強森和柯賓分別回答現場100名觀眾及各地選民透過電視台網站提出的問題，內容涉及脫歐、公共醫療、貿易談判、北愛爾蘭地位、反恐等議題。強森繼續宣傳其脫歐和貿易政策，柯賓則大打民生牌。

強森批評，工黨的脫歐立場模糊，一邊稱要與歐盟重新談判，一邊又提出再次舉行公投，柯賓卻保持中立；強森又指控柯賓支持愛爾蘭共和軍、企圖推翻資本主義。柯賓則攻擊強森的脫歐協議，並認為他與美國談判貿易協議需時多年，暗示他會讓英國「空手」脫歐。

市場調查機構YouGov民調顯示，52％觀眾認為強森在辯論中表現較好，48％觀眾則認為柯賓勝出。另有民調顯示，工黨過去3周的支持率增加4個百分點，但仍較保守黨低12個百分點。

(中時 )