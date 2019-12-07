針對國民黨立委日前在外交部抗議時，引發衝突造成自家立委受傷，更讓現場一位女警遭立委陳宜民（右）動粗，國民黨立院黨團7日召開記者會，陳表示到外交部抗議的行為，是「以禮相待」，卻遭粗暴對待。（張鎧乙攝）

國民黨多名立委昨前往外交部抗議，並與員警爆發衝突。其間，立委陳宜民推擠一名沒穿制服的女警。內政部長徐國勇立即指責陳宜民「錯了就是錯了」。對此，宅神朱學恒譏諷「國勇、國勇，可是你太陽花警察國賠立場，不是這樣都呀！」並稱「你這樣一直使出風車般的華麗轉身，是要風力發電嗎？」

回顧2014年太陽花學運，在行政院驅離衝突案，北市警局被宣判須賠償逾百萬元，基層警方反映面對陳抗難作為。內政部長徐國勇當時雖表示，全力支持北市警局上訴，警察執法決心不受個案影響。但對於藍營批評蔡政府面對陳抗兩套標準，徐則表示，此事發生在馬政府任內，如果影響到警察士氣，「這不就是馬政府造成的嗎？」

對太陽花學生與執勤員警衝突、藍委與便服的女警衝突，徐國勇態度反差大。所以，宅神朱學恒在臉書貼文直批徐國勇「你太陽花警察國賠立場，不是這樣都呀！」，並譏諷徐「使出風車般的華麗轉身，是要風力發電嗎？」

(中時電子報)