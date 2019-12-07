伊林名模林嘉綺、蔡淑臻與伊林副董陳婉若一起上《TVBS看板人物》接受方念華專訪。兩人坦言剛出道時還曾過著白天光鮮亮麗工作，晚上公司打地鋪的生活，這樣強烈的反差，也讓主持人方念華驚訝不已！

伊林副董陳婉若(左二起)、蔡淑臻、林嘉綺接受專訪。(TVBS提供)

林嘉綺曾在日本工作時，和陳思璇兩人睡在經紀公司辦公室裡，她說：「我們就一個禮拜一個人睡上面，一個禮拜一個人睡下面，那辦公室很小，只有兩個座位，打平後兩個人睡剛好。」說到這，蔡淑臻也直言：「通常出國一趟都只是收支打平，根本沒有賺，只是求得一個經驗。」

要成為一名模特兒，「強大的心理質素」是一個必要條件！有一次在上海走國際飾品秀，讓蔡淑臻留下深刻印象，現場來了很多外國人，當天還請了精靈系超模，下秀後就聽見經過身邊的外國人說：「她就是頭很大的那個！」讓她超崩潰，不過也馬上釋懷，「好吧！頭大就頭大吧！也不可能拿戳刀把頭戳小！」

模特兒之路走了20年，方念華好奇兩人堅持下去的原因，蔡淑臻說：「因為我看到我想成為的人。」每當看到專業模特兒在台上發光的時候，她就覺得這行業太棒了！就會一直想朝那個光去。曾經看到鏡頭就會緊張的林嘉綺，則以名模姚君怡為範本，克服緊張情緒，再憑藉著十頭身的完美比例，成為台灣少數走過國際大秀的超模。

(中時 )