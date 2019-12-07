52歲資深歌手何方日前登上年代新聞《聚焦2.0》，以「生活體驗師」之姿分享肩頸保健秘方。她透露21歲左右時發生過兩次重大車禍，兩次車頭都全毀，其中一次發生在大學畢旅，回想當時車禍狀況，司機為了閃避路上物品，整台車在空中翻了一圈，直接滾到對向車道，她與幾名同學卡在後座驚魂未定，直到同行騎車的友人將他們拉出才脫困，她表示當時雖僅膝蓋縫七針的外傷，但人在後座受到車禍衝擊，因為沒有支撐物導致「脖子整個前後甩」，往後讓她長期飽受肩頸問題所苦。但她也向主持人高文音透露，經過這麼重大的意外，「我很感恩我還活著」。

何方畢旅時發生重大車禍，所幸人員平安。(翻攝自何方網誌)

何方現為廣播節目主持人，過去以歌手之姿立足演藝圈，發行過多張專輯，歌聲清亮透澈，尤其以＜停看聽＞最為人熟知。何方指出進行廣播工作時經常要一邊操作機器，一邊與來賓對話，長期過度單邊扭轉脖子，再加上2次車禍的舊傷，讓她經常感受肩頸不適，敬業精神讓高文音讚嘆是「燃燒自己」。久病成良醫的何方也分享了許多保健肩頸的撇步，包含電動按摩頭部的帽子、充氣紓壓頸枕及隨身按摩器等等，被高文音比喻是「神農嘗百草」精神。

名醫孫茂峰左起替何方示範頭頂穴位按摩。(年代提供)

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