導演蔡明亮身體亮紅燈！他因膽結石缺席11月的金馬獎頒獎典禮，加上原本就有高血壓，近來過勞、天氣驟變，約5天前突然嚴重手麻，嚇得他趕緊找針想戳手指頭放血，後來經醫師診斷為暫時性腦充血，好在發麻後不久血液就開始流通，沒有造成嚴重後遺症。

7日蔡明亮帶著病體出席自己擔任主講的分享會，透過聊電影、唱歌來推銷他經營多年的「蔡李陸咖啡」，雖然咖啡的銷售量多年來始終不上不下，他卻不願放棄這個熟悉的味道、去國際影展做國民外交的好禮，所以昨日仍虛弱的唱著歌，只為拯救咖啡，年末幫員工拚年終獎金。

現場有70位粉絲、好友到咖啡廳支持蔡明亮。（汯呄霖電影提供）

蔡明亮一開始唱得氣力不足，甚至自嘲「不知道可以活多久」、「好像喪禮的歌」，但是越到中後段，他嗓子唱暖了，又有現場70位粉絲熱情支持，最後竟安可加唱了1個小時，咖啡也進帳100盒訂單。

蔡明亮確實是越唱越來勁的「歌手」，他今年曾受邀擔任黃大煒的演唱嘉賓，唱了3首老歌，當時張艾嘉就跑到後台告訴他：「你前兩首太緊張，第3首才漸入佳境，若唱到第5首就Perfect了。」

(中時 )