由吳震亞執導，柯有倫主演的台陸合拍音樂類型電影《掌上的星星》，預計明年2月兩岸取景開拍，據知柯這回在新片中演出「隱藏的歌手」，曾經是風光一時的搖滾巨星，因為感情事件封麥，放逐自己躲在市場的破房，有極大反差的造型和破格演出。

牽起吳震亞跟柯有倫相識的緣分需回朔至30年前，當時吳震亞的父親知名監製吳功在經營海水浴場，因認識柯受良，就找柯家人來捧場，當時年僅7歲左右的柯有倫，就已經能夠駕馭越野機車，做出特技表演，在海水浴場的舞台秀車技，當時也才12歲的吳震亞，在一旁看得目瞪口呆。

因父輩的關係，讓吳震亞跟柯有倫結緣，現年43歲的吳回想起來，不禁笑說：「我現在喜歡騎重機就是被柯有倫影響的。」2003年兩人終於在電影《空手道少女組》碰上，當時吳擔任武術指導，柯則演出配角。

這次《掌上的星星》再度合作，最早是透過新片的執行製片人徐錫彪用電話聯繫柯有倫，隨後發劇本檔案給柯的公司參考，一個星期後柯一口爽快答應演出，自己也相當喜歡這個角色，同時他也是合拍片台陸資方都屬意的人選。

因柯有倫近來擔任周杰倫巡演固定嘉賓，期間抽空跟電影劇組討論角色跟劇本，據了解柯在片中除了要演要唱，還1人跟4位童星尬對手戲，片中還琢磨了父子情，相當考驗演技。

(中時 )