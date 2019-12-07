韓團NU’EST忙內REN崔珉起今晚在台北國際會議中心舉行個人首次售票音樂會《2019 NU’EST REN SPECIAL LIVE SHOW＜REN’S LIFE＞IN TAIPEI》，現場吸引約千名粉絲入場。粉絲暱稱為「兔子隊長」的REN，經常以可愛、活潑的花美男形象出現，今天開場一首〈Paradise〉卻散發濃濃性感魅力，瞬間點燃粉絲熱情！

本次個人音樂會特別設計成音樂劇形式，以REN個人紀錄影片、照片穿插歌舞或談話的方式，勾勒出REN從小到大的音樂人生。Paradise一曲結束後，REN以談話秀分享了「今天的REN’S LIFE」，螢幕上投放出未公開且親自拍攝的照片，向在場歌迷報告他嘗試了不敢吃的生魚片，以及在越南參加頒獎典禮時，在後台偷拍L.O.Λ.E的影片。

再來以歌舞的形式，看著成長的影片進入到「昨天的REN’S LIFE」，REN演唱了過去對他來說有意義的歌曲及表演，如李孝利〈Chitty Chitty Bang Bang〉的骨盆舞、月末評價的歌，以及他最愛的女神卡卡〈Born This Way〉等，帶歌迷回顧一個努力成為歌手的男孩，到實現歌手願望的瞬間，並以NU’EST的〈Segno〉作結。

孝順的REN還策劃了與父親合唱的環節，替父親實現夢想成為了歌手的他，在今天也邀請父親上台，與父親合唱Hyukoh的〈Tom Boy〉，為父親圓夢。為了答謝華語區歌迷的支持，REN也特別準備了張棟樑的〈當你孤單你會想起誰〉，用感性、甜美的嗓音，與歌迷約定要長長久久地走下去。

(中時 )