今天(7日)雖然雨勢暫緩，但氣溫降到10度，為乾冷天氣型態，氣象局也在場上發布低溫特報，明天(8日)氣溫將回升到20度以上，但一到後天周一，受到冷氣團與輻射冷卻雙重影響，低溫將來到個位數，尤其是北部地區將出現9度低溫。

《台灣颱風論壇》指出，冷氣團持續發威，體感溫度更是不到10度，今天入夜後到明天清晨，各地溫度大約11至14度，體感溫度還會在低2到5度；而周日白天氣溫槍大幅回升至20度以上，同時陽光露臉、風勢減弱，為舒適溫和的天氣，適合出遊；但周日入夜後溫度驟降，各地溫度剩9度14度，體感溫度更是還要再低1到3度。

中央氣象局也在臉書表示，周日白天溫度回升，但北部不超過20度，中南部則可達23、24度，入夜後在冷氣團與輻射冷卻雙重影響下，苗栗以北地區將出現10度以下低溫，中南部與花東縱谷也僅有11度左右，氣象局也特別呼籲老人及小孩務必多加注意溫度變化，適時保暖。

(中時電子報)