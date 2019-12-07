香港歌手陳小春今(7日)晚間在林口體育館舉行演唱會，風波不斷，先是場外一早就遭到噴漆「強姦犯陳小春」、「支那陳小春滾」、「無恥陳小春」抗議，等到演唱會開始後，場外又有數名港生高舉布條抗議，原因令人好奇。

52歲陳小春影歌雙棲成功，憑著電影《古惑仔》系列的山雞一角廣為台灣民眾所知，其演唱歌曲《神啊！救救我》、《我愛的人》也令歌迷朗朗上口，之後帶著兒子Jasper演出大陸實境秀《爸爸去哪兒5》，更是讓他人氣再創高峰。

只是身為藝人的他，還有一個身份就是大陸惠州市特聘政協委員。政協委員加上挺港警的政治立場，已讓他這次開唱充滿爭議，更別提還有網紅館長陳之漢前些日子才在直播中幾度砲轟陳小春傳將帶著兒子來台念書一事，終於爆發此次抗議事件。

陳小春7日在林口體育館舉辦「STOP ANGRY」演唱會，開唱前，演唱會場館部份外牆被用噴漆噴上「強姦犯陳小春」、「支那陳小春滾」等不堪入目字眼，還有民眾揚言要去現場抗議、丟汽油彈，為避免意外發生，警方昨加派60到70名人力維護現場安全。

陳小春此行下榻的大倉久和飯店外，自前晚開始停放多輛警車戒備，外傳陳小春還穿著防彈背心、身旁安插多位保鑣，老婆應采兒及兒子Jasper也有專人護送；對此，演唱會主辦單位不願證實。

(中時電子報)