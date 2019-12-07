▲合歡山今年初雪下的雪量不多，太陽出來馬上變成殘雪。（警方提供／楊樹煌南投傳真）

大陸冷氣團來襲，合歡山昨6日飄降今年入冬以來的的首場瑞雪，雖然初雪的下雪量不多，也只是殘雪而已，但合歡山因是本省唯一賞雪之地，下雪消息傳出，今7日清晨開始，吸引大批追雪族陸續的上山，也造成台14甲線沿線諸多路段的大塞車，傍晚更不幸的是傳出賞雪貨車返程途中墜崖意外，造成1死2傷。

合歡山每年入冬，只要有強烈冷氣團來襲冷度及溼度夠，就會飄降瑞雪，追雪族常在氣象局預報後，不管會不會下雪，依然利用深夜凌晨時刻，一窩蜂的往山上衝，為的就是等待降雪，雪花飄飄那一刻，幸運的就能飽嚐宿願，但也有不少愛雪民眾常是乘興而去，在山區受凍一晚後敗興而歸。

今年因受暖冬影響，雪季來得稍遲，昨日也僅是短暫的飄下微量初雪，在雨勢的沖刷下，已只剩殘雪，依然還是讓追雪族瘋迷，從今天清晨起，埔里至合歡山的台14甲就湧現車潮，沿線路段都造成大塞車。

前往合歡山的道路，在雪季時，因山區道路入夜後，路面常會結冰造成路滑，夜間視線不佳，容易引發意外事故，所以公路總局從晚間7時至翌日上午7時，都會在台14甲線翠峰到大禹嶺段實施雙向封閉，讓不少不明山區會有實施交通管制的民眾，在清晨抵達後，只得在當地天寒地凍中漫長等候。

今天興致勃勃上山的陳姓民眾說，他以為合歡山還會再下雪，所以聽聞合歡山下雪了，馬上和幾位好友開車就上山，豈知到了翠峰才知實施交通管制，夜間禁止上山，等開放了，到了武嶺，除了天寒地凍，並沒有下雪，雖然讓他很失望，不過同行好友卻認為看到殘雪也值得，因為首次見到雪就很開心。

陳姓民眾還是建議其他的民眾，山區氣候嚴寒，別為了只想賞雪，未了解山區狀況，未做好禦寒準備就貿然登山，沿途的塞車，以及塞車途中飢寒還有如廁的不便，都是要有心理準備的。

(中時 )