民進黨立委候選人劉世芳在左營競選總部成立大會上，先後傳播「黃昭順提案開放中國人來台灣搶用健保資源」等情，極盡抹紅之能事，國民黨立委候選人黃昭順認為意圖使她不當選之故意甚明，黃昭順已即刻向轄區警方提告羅文嘉、李柏毅、劉世芳三人違反選罷法第104條之罪，請求嚴辦。

黃昭順競選總部表示，黃昭順於今年4月24日與顏寬恆委員等16人提案修正「兩案人民關係條例」第16條條文，係基於人道考量，針對有特殊情事者，准許陸人來台照護其隻身滯台的親屬，並無隻字片語觸及健保法之修正，且該提案亦在108年4月26日之立法院院會中撤回，是本件從頭到尾不僅與健保給付毫無關連，更是一個已經不存在的議題。

詎民進黨副秘書長羅文嘉、高雄市議員李柏毅、立法委員劉世芳，明知上情，竟自己發揮想像力、無限延伸，於12月7日晚間7點30分至8點30分許，在立委候選人劉世芳左營競選總部成立大會上，先後不實傳播「黃昭順提案開放中國人來台灣搶用健保資源」等情，極盡抹紅之能事，意圖使昭順不當選之故意甚明，黃昭順已即刻向轄區警方提告羅、李、劉三人違反選罷法第104條之罪（法定本刑5年以下有期徒刑），請求嚴辦。

(中時 )