國民黨立委陳玉珍因在外交部門前抗議推擠，手遭夾傷送台大急診，韓國瑜也前往探視，卻因為手受傷還能與韓國瑜握手，加上身上插滿管線，後方卻心電圖歸零，遭網友灌爆臉書狂酸「很會演」，陳玉珍本人則終於回應。

陳玉珍在臉書表示，昨天他們是經過正式通知前往外交部拜會，進了大門後卻突然被關起來，門前幾百個警察擋住大門，將他們推出門外。陳玉珍不滿說：「立法委員堂堂正正的拜會外交部卻被推出大門外，中華民國又實施戒嚴了嗎？」

陳玉珍說，由於擠壓的人太多，自己被夾在兩扇厚門之間，幾乎沒有呼吸的空氣，很感謝中間有員警拿警帽搧風，因為她已經呼吸困難，快要昏厥。陳說，也許是推擠太激烈，也許是被蔡政府鴨霸行為氣到快腦溢血，又或許最近奔波台金兩地太勞累，坐上輪椅後一度覺得自己不會再醒來，只依稀聽到有人喊「金門陳玉珍加油」。

針對遭網友灌爆臉書狂酸，陳玉珍表示自己選情穩定領先，沒必要藉機搏版面，反駁演戲說。

(中時電子報)