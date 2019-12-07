吳宗憲為第一屆閃耀女神選拔站台，受訪時表示未來將住到上海拼經濟。（金星集團提供）

金星集團Venus Group主辦，台灣區UP直播協辦、並且由泛太平洋旅行社、鑽石家贊助的「第一屆閃耀女神選拔活動」今天（12月7日）起跑。綜藝主持人吳宗憲與女星舒子晨受邀站台，呼籲有想法展現自我的女孩報名，實現夢想。

這場「美」的盛宴前已有百人報名參賽，角逐新台幣 200 萬元的總冠軍獎金，冠軍可與吳宗憲一起拍攝廣告。

吳宗憲受訪時，表示未來參加這種公開活動的機會可能會大為減少，已在淘寶開設《憲在出發》帶貨節目的他，將把事業重心移到上海，並已與大陸團隊簽約，明年1月起，將與大陸直播帶貨的網紅們合作，包括有「淘寶一姐」之稱的薇婭、「口紅王子」李佳琦等人，進行數十場直播，推廣包括自家生產的吸塵器、保健食品，1個月大約只有10天在台灣，錄製其主持的《小明星大跟班》、《綜藝玩很大》、《綜藝大熱門》等3個節目。

由於大陸事業忙碌，擔心影響節目，吳宗憲表示已安排好副將，從現在起讓接班人學習，但他並不會完全交棒，仍會在節目中露臉。

(旺報 )