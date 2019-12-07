法國民眾近日展開多年來最嚴重的全國大罷工，於今天引發新的週末交通混亂，迄今未見罷工力道減弱，工會警告罷工將持續到下週。

這場罷工於5日登場，目的是抗議法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）提出的大規模退休金制度改革，共有數十萬人民走上街頭，導致重要的交通服務陷入停頓。

這場罷工的規模讓人聯想到，1995年冬季法國曾發生為期3週的全國大罷工，迫使時任政府社會政策180度大轉彎。

工會誓言，在5日舉行大型集會後，將於10日再發起一系列的全國大型示威。預計未來幾天內，交通癱瘓緩解的可能性不高。

這場罷工可能成為馬克宏上任以來最大的國內挑戰。馬克宏於2017年就任，承諾要徹底改革法國，試圖在國際舞台扮演要角，作為歐洲的頭號政治家。

去年，法國民眾曾每週六穿著黃背心上街抗議社會不公，撼動了政府當局。各界普遍認為，馬克宏已擺脫黃背心運動構成的挑戰。

不過，黃背心運動人士也企圖利用這場罷工運動的勢頭，預計於今天發起全國抗爭。

(中央社)