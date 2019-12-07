陳小春演唱會（海狸娛樂提供）

陳小春7日在林口體育館舉辦「STOP ANGRY」演唱會，開場唱完第三首〈黃豆〉後，陳小春整個人平躺舞台上，大喊：「我終於能在台北辦演唱會了！讓我爽一下！」節目後段獻唱〈獨家記憶〉前，陳小春向台下一對剛求婚成功的佳偶歌迷獻上祝福，接著說：「但你們也要恭喜我，我有第二個孩子了！今天剛好是三個月，還不知道是男是女，謝謝老婆。」此時坐台下的老婆應采兒摸摸自己肚子，默認懷了第二胎。

陳小春的老婆應采兒昨帶兒子Jasper隱身觀眾席支持，他唱完〈沒那種命〉後感性地說：「大家還記得第一次約會嗎，我跟另一半的第一次約會，不是在餐廳、也沒有燭光晚餐，只是在香港街角其中的一間麵店，我跟她在那邊約會，我想把喜歡的東西分享給她，就算沒有燭光晚餐，就算我們是併桌。」隨後為愛妻獻唱〈男人不該讓女人流淚〉，還幫一位10多年的男鐵粉求婚成功。

獻唱〈男人與公狗〉前，陳小春背後大螢幕播放他登台前，老婆兒子到後台為他打氣的影片，陳小春看著台下的應采兒及Jasper說：「還記得我在台灣停留很長一段時間，感受台灣很濃的人情味，那時侯我是個沒人愛的可憐蟲，但現在，我有他們愛。」此時鏡頭帶到Jasper，Jasper見狀開心得手舞足蹈，陳小春也輕輕哼唱兒歌「冬爪、冬瓜、你是冬瓜」，父子互動溫馨。昨票房8成、吸引7500人進場欣賞，門票收入約2475萬，製作成本近3000萬。

(中時 )