石油輸出國家組織（OPEC）與俄羅斯等產油大國6日同意擴大減產，帶動國際油價大漲，美國西德州期油全周狂飆7％，創下6月以來最大周線升幅。

美國西德州中級原油1月期貨6日收盤勁升1.3％，報每桶59.2美元。美國4日出爐的報告顯示原油庫存出現6周來首見下滑，再加上OPEC減產激勵，西德州期油周線勁升7％，漲幅創6月以來最高。

倫敦布蘭特2月期油6日勁升1.6％，收在每桶64.38美元，全周漲幅約3％。

OPEC與俄羅斯等產油國同意在2020年第一季前每日再減產50萬桶，加上先前協議每日減產120萬桶，讓減產幅度擴大至每日170萬桶。OPEC將於2020年3月初再次集會，討論減產政策。

沙國新任能源部長阿卜杜拉齊茲．沙爾曼（Abdulaziz bin Salman）親王表示，沙國維持每日40萬桶的自願減產幅度。其他OPEC會員國遵守減產協議，實際減產量將在每日210萬桶。

另一方面，美國6日公布的11月就業報告優於市場預期，帶動美股3大指數強彈。道瓊工業指數6日收盤勁揚337.27點或1.2％，報28,015.06點，漲幅創10月4日以來最大，距離11月27日的收盤紀錄新高28,164點只差0.5％。

標普500指數終場上漲0.9％，收在3,145.91點，升幅創11月1日以來最大，較11月27日的收盤新高3,153.63點僅低了0.2％。那斯達克指數6日大漲1％，以8,656.53點作收。

美股3大指數全周漲跌互見，道瓊和那斯達克指數周線收黑0.1％，而標普指數周線收紅0.2％。

下周國際市場熱鬧非凡，美國聯準會（Fed）預計在12月10日至11日召開決策會議；英國將於12日舉行國會改選，而美國對大陸新一輪關稅將於15日開徵，投資人密切關注接下來的國際大事。

(工商 )