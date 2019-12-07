印度泰倫加納省海得拉巴1名27歲女獸醫上月遭4名男子集體性侵後點火焚燒，企圖毀屍滅跡，案件引發社會高度關注。近日還有另名女性，控告自己被性侵後遭嫌犯挾怨報復，最後不幸身亡。在首都新德里，7日有大批群眾用布條蒙眼上街示威，抗議女性屢遭暴力對待。

上月，該名女獸醫將機車停放在交通繁忙的高速公路邊，4名歹徒把她的機車輪胎放氣，並藉口協助修車，誘騙、輪姦並謀殺被害人，最後在1座人煙稀少的橋下焚毀屍體以毀滅證據。

近日還有另1起案件，引起印度社會公憤。年僅23歲的女性受害者今年3月報警，指控2名男子於2018年12月強姦她，但今年12月4日，她乘搭火車前往位於賴伯雷利（Rae Bareli）法院出庭作證的途中，又遭到5名男子襲擊，歹徒向她潑灑汽油，然後點火逃逸。案發後警方拘捕涉案者，發現其中2人正是先前被她指控強姦的嫌犯。

之後，這名可憐的女子被送至新德里的醫院治療，但她全身95％皮膚燒傷，氣管與肺部受到重創，最終不幸在12月6日離世。

因女性姦殺案頻傳，12月7日新德里有不少群眾上街示威，他們用布條蒙住雙眼，聲援強姦案受害者，抗議女性屢次成為暴力下的受害者。

(中時 )