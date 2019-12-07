台客電力公司與來自日本的妖之鬼狐在鐵粉搖滾趴合唱。（新視紀整合行銷供）

全台年底最強音樂盛事「2019桃園鐵玫瑰國際音樂節」系列活動本周末登場，12月7、8日在桃園高鐵站前廣場舉辦「鐵粉搖滾趴」。

兩場音樂饗宴邀請台灣、馬來西亞、日本等地重量級歌手、樂團演出，包括台灣的音樂代表BCW、OVDS、呂士軒、玖壹壹、夜貓組、草屯囝仔、高爾宣、P!SCO、八十八顆芭樂籽、老王樂隊、血肉果汁機、滅火器、董事長樂團、麋先生等，以及馬來西亞黃明志、韓國HarryBigButton、日本ALL OFF與妖之鬼狐等，逾20組接力嗨唱，還有文創市集、胖卡市集、美食市集、公益攤位、網紅打卡區等近百攤位。

馬來西亞創作歌手黃明志最近忙著宣傳新專輯《亞洲通話》。他表示，當初他來到台灣，第一個認識的地方就是桃園，因為當時後他在桃園龜山唸書，所以第一個落腳地是桃園，而抵達台灣的第2天就碰上地震，這是在馬來西亞從未有的經驗。

黃明志對桃園的印象是人民很純樸，但卻不失熱鬧，跟台北完全不一樣。他在桃園住了3年，跟學校附近的鄉親父老都有交流，建立感情。在音樂節上，他接連演唱夯歌《飆高音》、《漂向北方》，更與玖壹壹合體演唱《Oh My God》。

日本的概念系樂團「妖之鬼狐」，團員們來自不同領域，以酒吞童子BAKU與九尾狐TaNa為主要成員，成員也大有來頭，主唱BAKU曾是花少年バディーズ樂團主唱，單曲「乙女桜」曾獲日本Oricon公信榜獨立音樂榜第1名。

「妖之鬼狐」廣受台灣歌迷喜愛，多次出演過各大台灣音樂祭，包括貢寮國際海洋音樂祭、覺醒音樂祭、台北國際紋身藝術音樂祭等，這次來台，特別預告名明年1月18、19日將在台北Corner House角落文創舉辦演唱會，兩日主題分別為「九尾狐の四重奏」、「酒呑童子の大宴会」，以地獄為概念，，將邀INFERNAL CHAOS、台客電力公司、少女共犯-Shojo Kyohan、螺絲釘-共同演出，售票可洽KKTIX。

(旺報 )