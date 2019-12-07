大陸文化和旅遊部網站消息，文化和旅遊部近日就《文化和旅遊部關於進一步加強演出市場管理的通知(徵求意見稿)》（以下簡稱《通知》）公開徵求意見。《通知》明確，允許設立外商獨資的演出經紀機構。

中新網報導，大陸文旅部表示，近年來大陸演出市場平穩有序發展，演出節目更加豐富，演出類型更加多樣，旅遊演出、音樂節慶演出等業態蓬勃興起，對拉動文化消費、豐富人民群眾文化生活起到了重要作用。

由於演出市場面臨許多新變化，如沉浸式演出、電音、虛擬形象演出等各類新業態不斷湧現，對內容審核工作提出了更高要求；演出市場頭部資源稀缺，個別熱門演出炒票現象還時有發生；對音樂節、小劇場等演出的現場監管還存在薄弱環節，這些都影響了演出市場的高品質發展。

針對上述問題，為推進演出市場健康繁榮發展，更好地滿足人民群眾多樣化、多層次的精神文化需求，起草本《通知》，從加強演出活動管理、規範演出票務市場秩序、加強演出新業態管理、激發演出市場活力、強化演出市場主體責任、完善工作機制等六個方面加以規範。

在加強演出活動管理方面，明確要求加強對重大敏感演出題材的內容審核，明確對音樂節慶類、沉浸式演出、小劇場、旅遊演藝等經營業態的監管重點，同時提出由文化和旅遊部建立內容審核專家諮詢制度，加強審批指導。

《通知》也明確要求演出舉辦單位、演出票務經營單位按規定做好有關票務資訊公開。以涉外營業性演出、大型演唱會以及有較高知名度的演員參演的演出活動為重點，定期發佈重點營業性演出目錄指導各地提前預防。提出進一步提高重點演出門票銷售比例，規範工作用票、贈票的要求，加強票源流向監管。提出探索建立全國統一的演出票務監管服務平臺，推動票倉公開透明。

未來也將加強對營業性演出網路直播和虛擬形象類演出管理，明確對演出錄播管理提供內容指導服務，並會落實「放管服」和「證照分離」改革要求，進一步優化營商環境；在自貿試驗區設立中方控股的合資文藝表演團體，允許在全國範圍設立外商獨資的演出經紀機構、演出場所經營單位。同時在促進演出市場消費方面，提出有關要求。

在完善工作機制方面，《通知》明確要求加強與宣傳、外事、公安、統戰等部門的溝通聯繫，加強協同監管。完善營業性演出經營主體黑名單制度，加強信用監管。要求各級文化和旅遊行政部門加強組織宣傳，落實工作責任。

(旺報 )