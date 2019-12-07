張震嶽7日在台北legacy舉辦「情歌嶽-遠走高飛live」，吸引千名粉絲欣賞，他的老婆、1歲兒子到場力挺。他熱唱〈孤獨的夜哨〉揭開序幕，表示自己近年來改變很大，「從彩排到現在的演出我自己不知道在鬆什麼，褲子也越穿越鬆。」

他熱唱新歌〈台11線的姑娘〉、〈念念不忘〉等，自嘲：「我其實有點忘詞，彩排的時候我也忘詞，最近這幾年寫歌開始是不一樣的東西，很適合我現在的心境。」並先向歌迷先打預防針：「如果我忘詞就算了，可能會忘詞。」隨後唱〈虧欠〉，果然忘了1、2句歌詞，仍不減粉絲熱情尖叫。

他在現場跟好友開玩笑：「原住民你們一定有偷帶酒，不要騙我，等等要不要續攤。」他透露昨邀請的朋友是原住民居多，「還是原住民比較了解我，好啦，你們白浪（指平地人）也是，但你們會不會覺得其實白浪有點歧視的感覺，但是我們都被歧視了很久了，也讓我們歧視一下，大家都是同胞。」逗笑粉絲。

此外，他日前發行新EP，雖不做任何宣傳通告，2場演出一開賣秒殺，一展高人氣，向來很重視演出的他，日前為排曲目，帶著木吉他到公司跟製作人員討論，一邊彈著木吉他，哼唱著每一首歌一邊談論曲目的順序。

(中時 )