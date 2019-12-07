莫文蔚7日一連2天在台北小巨蛋舉辦「絕色莫文蔚世界巡迴演唱會巔峰之旅」台北站，她第5度攻蛋，共吸引逾2萬名粉絲力挺，她昨邀來同屬索尼音樂的師弟周興哲擔任嘉賓，2人首度同台合唱〈可惜了〉，前奏一起，莫文蔚身穿白色襯衫，秀出一雙美腿，躺在鋼琴上，大展嫵媚的表情與姿態，甚至還直接站在鋼琴上，很享受舞台，周興哲則是在一旁彈鋼琴伴奏，引起尖叫。

周興哲貼心扶著莫文蔚從鋼琴上下來，周害羞說：「Crazy！我彈鋼琴都在抖，太性感了。」莫文蔚說：「小朋友沒看過，我收斂很多，怕嚇到你。」莫文蔚分享一見到周興哲莫名有親切感，因周興哲與她好友周星馳不只名字相似，連生日都同一天。

莫文蔚大讚周興哲外表比周星馳帥，周興哲興奮說好像在做夢，「我很喜歡看很多電影。」莫文蔚笑說：「不要告訴我是《食神》，我扮成那樣，為藝術犧牲、為周星馳犧牲。」周興哲加碼在台上清唱〈慢慢喜歡你〉，承諾要幫莫文蔚寫歌，「我年底發完專輯就幫妳寫」，莫文蔚打趣表示好，你可以回去寫歌了，互動逗趣。

而莫文蔚向來鮮少在演唱會上落淚，昨唱完〈不散，不見〉時，忍不住淚崩，因這是她演藝生涯最後一次大型巡演的台北最終場，情緒激動：「我從來不會哭的，剛才那首歌是我爸爸離世的歌，這次也會是我在小巨蛋最後的演唱會，一般是不會準備紙巾，因為我不會哭。」感動對粉絲說：「是因為你們，很珍貴的我的眼淚，好值錢。」

此外，高齡80歲的莫媽媽從香港來台觀賞演出，莫文蔚的德籍老公則因工作無法前來，昨首場票房完售、第2場約莫9成，推估票房共約5800萬元。莫媽媽在尾聲，一起上台接受粉絲60萬元善款，將挹注在莫文蔚和家人成立的「莫理士愛心行動基金」。

莫媽媽近來陪著莫文蔚巡演跑遍全世界，開心說：「80歲了，不覺得累。」談到莫文蔚最後的大型巡演，她坦言莫文蔚熱愛表演，絕對不會退出，只是換成音樂劇類型，與粉絲見面。

(中時 )