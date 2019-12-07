國人無症狀甲狀腺結節盛行率高達45％，以女性為好發族群，多數患者是透過健檢時發現。研究指出，接受超音波檢查的50歲以上女性，逾5成有甲狀腺結節，雖僅5％會惡化成甲狀腺癌，仍不得輕忽。醫師建議，40歲以上女性，可把甲狀腺檢查納入健檢選項，若自覺吞嚥困難、或摸到頸部有腫塊者，也應及早就醫檢查。

2019醫療科技展正於台北南港展覽館舉行，基隆長庚一般外科主治醫師陳育賢今於現場以甲狀腺智能分析影像醫材，讓民眾體驗甲狀腺結節檢測。19名接受檢測體驗者當中，有7人（1男6女）檢查出有結節，更有2人被醫師建議穿刺細胞學檢查。

陳育賢表示，甲狀腺結節好發於女性，年紀愈大愈常見。在50歲以上女性當中，平均每2人就有1人患有甲狀腺結節，雖僅約5％會惡化成甲狀腺癌，但仍建議定期追蹤。男性方面，雖然甲狀腺結節盛行率較低，但惡化成癌症的比率卻較高，不得輕忽。

雖然甲狀腺結節盛行率高，但多數人都是透過健檢才發現。而結節屬於良性還是惡性（腫瘤），須靠醫師觀察超音波影像判斷，相當仰賴經驗。然而，結節若有惡性疑慮，需進一步用細針穿刺化驗，決定是否手術切除，但針長、扎脖子、檢查完易出血疼痛等缺點，讓不少民眾卻步，導致診斷、治療受到拖延。

陳育賢表示，國內自行研發的甲狀腺智能分析影像醫材，能協助醫師精準判斷甲狀腺結節的良惡性，有助減少一定比例的侵入性檢查，也可讓部分的良性結節患者，減少不必要的手術切除、終身服藥。面對惡性結節，也有助及早發現和治療。他提醒民眾，若自覺吞嚥困難、或摸到頸部有腫塊，應及早就醫檢查，40歲以上的女性，也建議把甲狀腺檢查納入健檢選項。

(中時 )