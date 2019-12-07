國民黨榮譽主席連戰的小女兒連詠心，今天下午約4時許順利生下頭胎，是一位大眼、帥氣又可愛的混血男孩；連詠心在不公開的個人臉書，通知親友她「順利卸貨」的喜訊，同時PO上兒子的照片，正式揭曉她頭一胎的性別；這次連戰、連方瑀夫婦再添金孫，也是他們夫婦包括內外孫在內的第9個孫子。

連戰最疼愛的么女連詠心，2018年9月15日遠嫁英國，丈夫是藝術家馬塞爾（Marcel），當時連家在英國僅宴請親朋好友，到了年底連家在台北舉辦歸寧宴，許多政商名流都出席，成為一大盛事。今年8月27日連戰舉辦家族私人壽宴時，連戰曾宣布連詠心懷孕，使這件連家要再添金孫的喜訊首度曝光，但當時連家並未公布連詠心腹中寶寶性別。

據指出，壽宴中，連戰提到過去被前國民黨主席吳伯雄「嗆聲」有11名孫子，當時他還沒有孫子；此外，2005年他在大陸被叫「連爺爺」時，心裡也感到不踏實，「但現在要迎頭趕上，因為連家第9位成員、連詠心肚子裡的寶寶即將報到。」在現場賓客賀喜連戰雙喜臨門之際，連戰也開心地高唱英文歌曲《You Raise Me Up》及台語歌《愛情一陣風》、《風飛沙》。

連戰現共有9名孫子，除了老大連惠心的3名女兒，老二連勝文有2名男孩，老三連勝武有1男2女，如今小女兒連詠心生下兒子，使連戰共有5女4男共9個孫子。

(中時 )