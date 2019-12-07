趙天麟希望明年2020總統大選、蔡英文在高雄的得票數破百萬。（袁庭堯攝）

蔡英文總統7日晚間參加高雄民進黨立委趙天麟舉辦的連任競選總部成立晚會，一上台便揶揄「高雄市長常常不在」，強調中央政府還是會挑起責任、建設高雄。蔡英文感謝趙天麟在國防領域的貢獻，也期許高雄肩負國艦、潛艦國造重任，成為國防重鎮。

晚會現場湧進萬名支持者，趙天麟競總主委管碧玲、總統府秘書長陳菊、立法院副院長蔡其昌、行政院副院長陳其邁、前行政院長張俊雄都到場致意。

蔡英文表示，總統最重要的工作是國防外交，趙天麟是立法院國防外交委員會召委，是「管住總統的人」，也是國艦國造計畫的推手，更協助台灣順利添購F-16V新戰機。蔡英文允諾，未來她將打造高雄成為高科技、國防產業的都市及重鎮，讓年輕人可以續留高雄就業，吸引更多外地優秀的青年到高雄打拚。

「生小孩真的會越來越年輕」蔡英文稱讚趙天麟與太太敢生第三胎，同時再推育兒政策，現場調查家有零至六歲的父母親，強調國家一定會幫助年輕父母、打造幼兒快樂安全成長的環境。

蔡英文說，過去很多人說她保不住經濟成長率1％，她接手時還是負成長，但如今不但保住了1％，還從亞洲四小龍最後一名變成第一名，蔡英文最後更強調「民主可以幫助經濟發展、可以當飯吃」。

趙天麟表示，未來會持續推動藝文及運動新經濟，呼籲高雄選民集中選票、實現「高雄破百萬，八仙齊過海」的目標。

(中時 )