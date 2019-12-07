統一企業慈善事業基金會長期投入公益活動，提早於聖誕節前夕，今(7)日結合統一集團內部之統一企業、統一超商、統一職棒、統一證券、統昶行銷、南台科技大學等六家企業，以及攜手鮮緹手作工坊、米蘭時尚髮型、向陽牙醫聯合診所、暖時逸旅、新心相印舞導團、救國團臺南市安平區團委會、社團法人國際麗麗微沙雅休閒發展協會等13家異業業者，共19個贊助團體，假南台科技大學三連堂，舉辦「故鄉心 台灣情 新住民聖誕PARTY」公益活動。

統一企業慈善事業基金會總幹事涂忠正指出，該基金會持續關懷偏鄉社區老人，和偏鄉學童，長年贊助社區長輩共餐、偏鄉學校學童營養專案、才藝班、課輔班和獎助學金等。因目前在台的新住民人口已達65萬人，連同其子女等親人應有兩百萬人，所以才發想舉辦該「故鄉心．台灣情，新住民聖誕PARTY」公益活動，主要邀約的對象為該會長期贊助之才藝培力學校、課輔班和偏鄉學童營養專案學校之新住民家庭共約400人參加。

這些新住民來自越南、印尼、大陸、美國、菲律賓、泰國及柬埔寨等七個國家；活動規劃一連串新住民相關之美食與服飾攤位、闖關遊戲及文化體驗活動，讓新住民家庭之學童及其母親可以在台灣回味原國籍之特色文化、美食與服飾，並期在歡樂中感受台灣社會處處充滿愛與關懷。

他表示，該基金會秉持著「取之於社會、用之於社會」的理念，與落實關懷弱勢族群的公益政策，鼓勵同仁在工作之餘投身社會服務，傳達企業對於這些居住在偏鄉地區的新住民家庭的關切，並藉此拋磚引玉，以喚起社會大眾多關懷這些台灣新住民媽媽與學童，並展現台灣對新住民的文化包容。

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