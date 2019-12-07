明（109）年度中央政府總算案年底立法院會期結束前恐來不及完成三讀，行政院發言人Kolas Yotaka今天表示，預算中包含多項福國利民的政策需儘速上路，期盼朝野各黨團支持。

Kolas指出，行政院尊重立法院議事進行，但依然期盼能儘速、順利通過明年度總預算案。

立法院長蘇嘉全6日召集朝野黨團協商109年度中央政府總預算案，由於明年1月11日舉行總統和立委選舉投票，民進黨團期盼總預算案能在12月31日法定會期結束前完成審議，但國民黨團主張選後再審，朝野未獲共識。

行政院會8月15日通過109年度中央政府總預算案，隨後送請立法院審議。109年度歲入編列新台幣2兆1,022億元，較108年度預算數1兆9,924億元，增加1,098億元，約增5.5％；歲出共編列2兆1,022億元，較108年度的1兆9,980億元，增加1,042億元，約增5.2％。

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