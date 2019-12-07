楊子儀今抱腳傷出席活動。MOLLIFIX提供

楊子儀壁咚粉絲，電力十足。MOLLIFIX提供

楊子儀幫女粉絲穿襪子。MOLLIFIX提供

楊子儀（右三）錄外景節目都很賣力。取自臉書

楊子儀7日跛腳出席運動時尚品牌活動，原來日前錄中視《飢餓遊戲》外景不慎摔傷，玩立定跳遊戲時，因為下雨，他穿著膠鞋不小心翻船，左腳戳到樹枝，錄完影，製作單位派了9人小巴，立刻找了附近醫院將他送醫急診，回家後才發現左腳小趾旁有個很深的開放性傷口。

他說，回到台北又去找醫生做了清創，必須吃一周的抗生素，如果不小心處理，很有可能變成蜂窩性組織炎；當下腳腫到穿不進鞋子，很感謝《飢餓遊戲》工作人員立刻幫他包紮處理，之後的關卡也改成坐著的遊戲，處處為他著想，不忘提醒大家「運動的時候千萬不要穿膠鞋」。

他過去主持《世界第一等》外景節目6年，「每次出門都做好不會回來的準備」，於是每次出國前會保2份意外險，一份受益人寫媽媽，一份寫經紀人，妥善安排好後事，「因為我是經紀人的收入來源，如果回不來，至少還有意外險的收入」，至今讓經紀人很感動。

行腳節目危險性高，楊子儀說：「一個使命感吧，就是要給觀眾看到不一樣的東西，出國時，我會每天跟媽媽報平安，若去雨林根本沒訊號，有時傳訊息，1個禮拜才會收到。」他透露，每次外景結束回來，隨身攜帶的玉珮都會在洗澡時碎掉，「謝謝平安符幫忙擋災」。

他工作時像拚命三郎，有次到剛果錄外景，當地驟雨影響拍攝計畫，他提議乾脆拍他跳進湍急的剛果河旁的支流裸泳，「下水之後，可以感覺到很多生物在我腳邊竄，當時拚了命的想給大家看不一樣的內容」。他說23到29歲主持外景節目，年輕時有「憨膽」，肯賣命有衝勁，30歲以前不怕死，導致現在舊傷累累，現在回想：「當時安全回來就像撿回一條命。」

他現在把重心放演戲上，並經營2個Youtube頻道，一個是挑戰各種不可能的事，一個用來推廣素食。他已吃2年素食，提到當初吃素的動機，坦言自己過去無肉不歡，有天卻對吃蝦過敏，也突然做了夢，夢中有水牛耕田、乳牛吃草，夢中突然出現一句：「這樣你還要吃牠們？」

他去廟裡求觀世音菩薩指點，連擲3聖筊，他改吃豬，但有一天吃豬肉時，突然脖子劇痛，一闔眼竟看到一頭豬在他面前，一把刀從豬的脖子砍下去，自此開始吃素。他說，吃素後，體力不受影響，身體反而變得更輕盈沒負擔，目前已拍了一些內容，但沒時間剪接，要等明年初才上線。

今活動上，楊子儀抽出幸運粉絲進行互動問答，並大方根據幸運轉盤指定方式，與粉絲進行壁咚、擁抱、十指緊扣等讓人臉紅心跳的互動遊戲，還貼心與「楊太太們」拍照、簽名，對粉絲有求必應，果然是貼心暖男。

(中時 )