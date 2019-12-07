「卡神」楊蕙如案和泰國簽證案，資深媒體人李艷秋憤怒說，在各派系佔好佔滿的民進黨政府中，用國家錢養自己兵，謝長廷是唯一嗎？

李艷秋在臉書指出，網軍案的主角楊蕙如與駐日代表謝長廷關係匪淺，從這個案子也看到民進黨如何利用暗黑勢力攻擊文官和政敵；另泰國簽證案則看到他國欺侮羞辱台灣人，政府卻從辣台妹變俗辣妹。而這兩個案子的交疊處，卻出現同一個名字—-謝長廷。

民進黨執政後，外交單位大量塞入政治任命的非專業人員，已是眾所週知，嚴重的後果正在發酵。像泰國代表處代表童振源的機要林子揚，不通泰語，沒通過外交人員特考，也沒有文官資格，卻以特殊需求晉用。他是管碧玲的女婿，也是維洲之友基金會理事。

另一位被破格擢用的是日本代表處諮議劉家愷，他是謝長廷新文化基金會的執行長，也和林女婿一樣是維洲之友基金會的理事。巧合的是，劉家愷的前任傅星福，也是外交部破格任用，他自日本回台後接新文化基金會執行長，兼促轉會副研究員。

李艷秋點出，在全外交部的職缺中僅5名機要，謝長廷一人就用了3個缺，劉家愷、傅星福兩人月薪逾22萬，林子揚也有13萬。

李艷秋酸說，國家就是我家，你的就是我的，出了事有文官頂著，頂不住就以死明志，斷交罵老共，受辱推前朝，喊幾句護主權，不要變香港，就萬事大吉。請問蔡政府現在的外交部是謝家部嗎？用國家錢養自己兵，甚至養網軍，在各派系佔好佔滿的民進黨政府中，謝長廷是唯一嗎？

(中時電子報)