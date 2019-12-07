新黨青年軍組成「新黨爆講團」宣傳政黨票，7日一大早就到屏東進行街講，中午先拜訪屏東屏北區立委候選人、同時也是退役軍人的黃冬輝，下午再站上戰車在屏東市區宣講，並深入屏東夜市大街小巷沿路宣傳。

新黨發言人王炳忠說，今天他與新黨另外兩位不分區候選人陳麗玲律師、青年戰將林明正一起到屏東，發現一進屏東市就三步一崗、五步一哨，到處都是警察，原來是蔡英文到屏東為民進黨候選人造勢。

新黨戰車即已啟動在全台各地巡迴宣傳，上面印有「蔡英文不及格，選韓國瑜做總統」

王炳忠表示，看到新聞報導民進黨造勢場驚見「便當長城」，和韓國瑜場場擠滿自發人群完全不同，今天新黨爆講團與地方人士座談、在路口直接聽民眾心聲，更發現南部下架民進黨的民怨遠比台北更熱烈，這也是台北人只看媒體不能了解的真實民意。

新黨不分區立委候選人陳麗玲說，自己過去曾任桃園、新北的農業、觀光局長，深知屏東農業、觀光潛力深厚，卻因為民進黨惡搞兩岸關係，貨出不去、人進不來。南部鄉親也表示，民進黨長年在南台灣執政，登革熱病例長年層出不窮，韓國瑜一上台就控制了大半，關鍵就在地方水溝得到全面清理，民進黨長期執政竟都沒有處理。

新黨戰車即日起也已啟動在全台各地巡迴宣傳，上面印有「蔡英文不及格，選韓國瑜做總統」。新黨發言人王炳忠說，民進黨執政無「撇步」、選舉全「奧步」，蔡英文三年多來的政績必須一條條檢驗，不容用網軍黑韓、控制媒體就瞞混過關，呼籲人民都是主考官，一起死當不及格的蔡英文。

新黨爆講團今晚將到高雄瑞豐夜市街講，8日下午2點在高雄左營舉行見面會（高雄市左營區立莊路67號，浩克咖啡），歡迎民眾不用報名、自由參加。

(中時電子報)