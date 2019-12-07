李昆澤在立法院交通委員會內積極推動高雄重大建設，總統府秘書長陳菊、屏東現場潘孟安均大力推崇。（袁庭堯攝）

蔡英文總統7日晚間參加高雄民進黨立委李昆澤競選總部成立大會，一登台便向高雄選民道歉，說去年「選得不好」。蔡英文重提過去與李昆澤攜手解救低潮民進黨的往事，也讚許李昆澤於立法院交通委會中積極推動高雄多項重大建設。

活動現場，總統府秘書長陳菊、行政院副院長陳其邁、桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安、民進黨主席卓榮泰等黨內要角均出席力挺，展現大團結氣勢。

蔡英文一登台，便針對去年選舉向高雄民眾道歉表示「對不起！我們選得不好！」。接著，蔡英文感激李昆澤過去與她聯手拯救民進黨。蔡英文說，2008年是民進黨最低潮時期，那時她擔任黨主席，李昆澤是義務特助，日夜相處、陪她四處探訪，聯手打拼救回民進黨。

「我們已經把台灣經濟發展的基礎打好了！」蔡英文表示，台灣現在已進入「投資大爆發」時期，累積的投資能量將可支撐台灣五到十年的經濟發展，台灣將要發展成為亞洲高階製造、研發中心。

蔡英文誓言，除了國艦、國機國造，未來更要積極發展太空產業，讓太空中的衛星都能來自台灣製造。針對外交，蔡英文表示在國際上要交更多朋友，和台灣一起分享、保護民主自由的理念與價值。

蔡英文也特別行銷社福政策，表示零到六歲幼童的照顧預算要從600億提升至1000億，長照2.0預算400億提升至600億將升級至七成老人照顧率。

(中時 )