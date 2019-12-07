台語金曲歌后詹雅雯7日於高雄巨蛋舉行「30又怎樣」巡迴演唱會，特別邀請妹妹詹雅云同台，兩人以一席愛心連體裝合體現身，站上斥資千萬打造的圓形華麗舞台，合唱〈越山嶺〉、〈車站惜別〉和〈真情放水流〉等曲為演唱會揭開序幕，重現當年「櫻花姐妹」，讓粉絲驚喜連連，此外詹雅雯愛徒楊東霖、林錫謙等也都一同獻聲演唱會，嘉賓雲集齊聚一堂。

詹雅雯30週年演唱會，邀請妹妹詹雅云合體「櫻花姐妹」同台演唱。（寬宏藝術提供）

適逢出道30週年，演唱會中詹雅雯變換許多造型，包括「愛心連體裝」、「眼球裝」、「水墨雅雯裝」、「俏麗護士裝」展現滿滿誠意。每次開唱詹爸爸都會到現場為她打氣，近日詹爸爸身體不適，無法前來現場，詹爸爸特別錄製一段OS為女兒打氣，讓她感動萬分，溫馨父女情更讓全場觀眾掌聲如雷。

詹雅雯7日於高雄巨蛋舉行「30又怎樣」巡迴演唱會。（寬宏藝術提供）

一連帶來超過30首經典歌曲，詹雅雯坦言開演前心情不緊張，反而亢奮到太High，失眠將近一個月，她表示這個月都有持續打營養針、吃補品，演唱會會唱好唱滿，讓大家聽歌聽到值回票價，跟歌迷們好好的玩。

有歌迷遠從巴拉圭特別飛來欣賞，詹雅雯感謝歌迷多年來支持，此外更公布驚喜彩蛋，宣布將於2020年5月9日加開台中場，門票將於9日中午12點開賣，購票請洽寬宏售票及全國萊爾富、OK便利商店。

(中時 )