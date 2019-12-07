20191205中天新聞 卡神變瘟神？ 民進黨高層急「斷開」楊蕙如

網紅「館長」陳之漢人氣旺，個性正義敢言愛台灣，深受粉絲愛戴，也令他一舉一動都成為話題。然而他繼日前直播首度開腔談論卡神楊蕙如事件後，今(7日)為民進黨立委林淑芬站台，又針對卡神案吐驚人之語，嚇得PTT網友直呼神邏輯！

卡神楊蕙如利用網軍帶風向，不僅令一位優秀外交官無辜犧牲，也把PTT搞得烏煙瘴氣，只是據自由時報報導，館長對於卡神案又有一番新見解，他今日受訪認為卡神就像靠政治賺錢的行銷公司，什麼政治人物只要談好價碼就接案，屬於不是誰的網軍，更稱撇除卡神與王立強案，民進黨勝選機率還是很高。

館長這番卡神不是誰的網軍言論，果然火速引發PTT網友正反兩極回應，「同意 沒出錢的就被黑到死」、「館長在講什麼啊 就是屬於給錢的啊」、「楊蕙如是dpp黨員怎能硬凹是網路公司」、「賴清德真可憐」、「館長頭洗下去了，只能被民進黨糟蹋」、「神邏輯，越描越黑」。

先前館長在直播談卡神案，表示卡神的事情他沒說對或不對，但他看了這麼多報導，他想問大家：「為什麼民進黨要去攻擊民進黨外交官？」這點讓他很疑惑。不過館長也說，這也不代不會發生這種事，畢竟大黨內也是會分山頭的，有勢力在角逐的，「唯一有可能我有想到說，是不是民進黨裡面的派系去攻擊他？我只是猜測啦。」不然他真的無法理解，為何民進黨要養一個卡神去攻擊民進黨，也希望檢調能把誰拿錢給卡神的後面金流查出來。

(中時電子報)