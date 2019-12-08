環保署日前公告修正「免洗餐具限制使用對象及實施方式」，新增規定百貨量販店於內用時不得提供各類材質免洗餐具，自8月修法以來至少11縣市的百貨量販業者明年起陸續將加入禁用行列，違者最高處罰款6000元。

環保署廢管處長賴瑩瑩表示，第一波禁用在2002年時針對公部門、學校、百貨及購物中心、量販店、超級市場、連鎖便利商店、連鎖速食店、有店面的餐飲業等8大類場所對象，不得提供包括杯、碗、盤、碟、餐盒在內的塑膠類免洗餐具。

2006年的第二波推動於政府部門、學校，內用時不得提供一次性的免洗餐具，之後擴及到筷子、湯匙、刀、叉、攪拌棒等。

環保署廢管處副處長劉瑞祥表示，拒用一次性餐具已經是世界趨勢，第一波對8大類對象限制使用一次性免洗餐具時，一年可減少20億個塑膠免洗餐具的使用量，未來擴大對象及品項限制，必然會有更大的成效。

環保署表示，為考量地區性業別差異，各縣市實施日期由地方政府自行提報，百貨及購物中心部分，高雄市明年3月1日實施，新竹市明年5月1日實施，彰化縣日期尚未訂出，其他縣市均在明年元旦實施。

量販店部分，宜蘭縣、花蓮縣明年元旦實施，台北市、新北市、桃園市、新竹市、高雄市明年5月1日實施，彰化縣明年7月1日實施，台南市、台東縣、澎湖縣尚未明訂日期。

賴瑩瑩表示，地方政府於所訂日期實施後將無勸導期，違反者將依廢棄物清理法第51條第3項規定，處1200至6000元罰款，若未依期限改善，得按日連續處罰。

(中時 )