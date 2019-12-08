免責聲明：本文只提供研究成果，僅供讀者學習參考，不構成買賣建議，投資有賺有賠，請讀者獨立思考後再做投資，盈虧對自己負責。

ETF 的折溢價

ETF 持有一藍子的股票，是可以在股票市場中買賣的基金。由於持有一籃子公司，因此 ETF 有「淨值」，反應的是所持有的公司其市價總和，也就是真實價值。而 ETF 由於可以在股票市場中買賣，所以也有其「市值」，反應的是目前市場上所有投資人交易買賣的成交價。

一檔好的 ETF，則是要讓淨值跟市值兩者越接近越好，也就是追蹤誤差越小越好

當目前 ETF 交易價格市值超過了 ETF 本身的淨值，這時候就叫做「溢價」

溢價是因為投資 ETF 的人不停追價購買，明明淨值就是 50 元，但是還是有人願意用 52 元買進這檔 ETF，這時候就會發生溢價

如果要買賣 ETF，溢價的時候比較適合賣出，因為賣的比實際價值貴，當然算賺到

當目前 ETF 交易價格市值低於 ETF 本身的淨值，這時候就叫做「折價」

而折價是因為 ETF 被大量賣出導致股價持續下跌，明明淨值就是 50 元，但還是有人想要盡快拋售，可能 48 元就願意賣出，這時候就發生折價

如果要買賣 ETF，折價的時候比較適合買進，因為買的價位比實際價值還便宜，相對划算

而 ETF 會有一套「套利機制」，使它的市值和淨值不會有太大的差距出現

但難免還是會有折溢價，交易量越高的 ETF，折溢價的幅度就會比較少

若是遇到折溢價幅度較高的情形，投資人就能利用上述特性找到較合適的買賣時機點

如何查詢元大 ETF 的折溢價：http://www.yuantaetfs.com/#/RtNav/Index

如何查詢富邦 ETF 的折溢價：https://websys.fsit.com.tw/FubonETF/Trade/Estimate.aspx?area=TA

(這邊是比較即時的資訊)

如下圖，如果我想要投資元大永續ESG ETF，可以先了解折溢價的狀況，如下圖

可以看到目前元大永續ESG ETF在 9/10 17:00 的即時估計淨值表當中，顯示是溢價，幅度為 +0.29%，已經是有點偏高，若這時候買就比較容易買貴

建議折溢價幅度控制在 -0.1% ~ +0.1% 以內是比較正常的區間

建議折溢價幅度控制在 -0.1% ~ +0.1% 以內是比較正常的區間

ETF 的市價與淨值

良好的 ETF，其市價與淨值最好長期可以保持貼近。我們可以透過 MoneyDJ 提供的圖形化工具，了解市價與淨值的狀況。

(這裡的資料較無即時性，猜測每天只會更新一次)

查詢方式，以下說明以 00850 為例：

1. 連結到這個網站，找到右側點擊 ETF (如下圖)，輸入 ETF 股票代號 00850 按下搜尋ㄑ

連結到這個網站，找到右側點擊 ETF (如下圖)，輸入 ETF 股票代號 00850 按下搜尋

2. 進去後會直接跑到「淨值表格」這個頁面，如下圖即可了解近期市價與淨值的走勢。

進去後會直接跑到「淨值表格」這個頁面 即可了解近期市價與淨值的走勢

※本文由張皓傑(HC)授權轉載，原文刊載於PressPlay

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(中時電子報)