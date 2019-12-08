不要懷疑，你沒有聽錯！「今年中鋼特別股漲幅達25%，績效遠遠打敗一缸子的定存概念股。」

這幾年承辦過全台半數特別股發行的元大承銷商表示，若是在2008年高價位50元買進中鋼，由於當時中鋼配發現金3.5元，換算殖利率高達7%，對多數人實在太具投資誘因了。因此在市場推廣存股概念下，中鋼是第一家達到百萬股民的企業，可見多少小股民視中鋼為長期穩健的高殖利率概念股。

但從結果來看，以這10年中鋼的配息狀況來看，由於業績乏善可陳，現金股息少得可憐，除了2010年配發2元現金股息之外，其他年分幾乎都無法配發到1元的現金股息；所以若在2008年以50元買進中鋼的小股民，至今把所有現金股息加總，若現在賣出仍處在虧損狀態。

反觀中鋼特別股，不管中鋼業績好壞與否，每年都配發1.4元的現金股息，若以定存的角度，特別股這10年來的現金股息，已經勝過中鋼了。

以中鋼特別股本來股價約40元左右，以1.4元的現金股息換算，殖利率3.5%，遠勝過約2%殖利率的中鋼，自然引爆了中鋼特別股的買盤。

(中時電子報)