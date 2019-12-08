明年5G商機大爆發，帶動台積電7奈米、5奈米製程需求強勁，但因產能滿載、供不應求，迫使7奈米交貨時間拉長，先前台積電大客戶超微已感受新品「遲到」的痛苦，如今賽靈思（Xilinx）面臨交貨期超過100天，也備感壓力與挑戰。

台積電今年量產7奈米強效版（N7+）製程，為全球首家導入EUV微影技術，吸引蘋果、華為、高通、超微、賽靈思等大客戶瘋搶產能，造成市場供不應求。

由於看好5G及高效能運算（HPC）將為明年半導體市場帶來更強勁需求，台積電今年拉高資本支出至140～150億美元，明年也將維持與今年相當的高資本支出。

中央社報導，賽靈思執行副總裁湯立人在一項論壇中表示，台積電是多年來建立技術的重要夥伴，今年合作推出最大的可程式邏輯閘陣列（FPGA）晶片。

不過，湯立人指出，7奈米製程交貨時間要超過100天，對賽靈思來說，延遲付出的代價很可觀，也是目前得面臨的重大壓力和挑戰。

其實，苦主不只賽靈思，先前美商超微（AMD）原定9月底上市的Ryzen 9 3950X處理器也延至11月推出，新品「遲到」同樣因台積電7奈米交貨時間從2個月拉長到6個月所致。

(中時電子報)