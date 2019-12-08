對於近期希望台灣當局提供如《難民法》等具體措施以協助香港示威者來台政治避難的呼籲，總統蔡英文認為現階無須《難民法》，《港澳條例》現階段就有足夠法律基礎可處理。不過，有港媒評論質疑，現今台灣的港澳條例等法律根本不足幫助港政治難民來台，在大喊「撐香港」的同時卻又不肯修法，如此作為根本是「渣男」本質，需要時當寶，真貼上來卻又拿理由開脫。

總統蔡英文認為現階無須修法即可幫助港示威者來台庇護，港媒有評論指出現行法律根本不足幫助港政治難民來台，在大喊「撐香港」的同時卻又不肯修法，如此作為根本是「渣男」本質。

蔡英文政府一向支持香港爭取民主的反送中抗爭運動，而據《中央社》報導，蔡英文4日參加「青聽我們說—2020總統大選青年論壇」時，面對有提問指出台灣當局是否會通過《難民法》或修訂特殊法律協助香港，蔡表示當時她起草《港澳條例》就有考量此一情況，而《港澳條例》有足夠的基礎可以處理，並協助在反送中受到壓迫、不公平對待的民眾來到台灣。

不過港媒《香港01》一篇評論指出，實情並非如蔡所說的簡單，即便在《港澳條例》第18條內文內有「對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，得提供必要之援助」的說法，但實際上至今未有港人循此條例進入台灣獲得安置。

該文指出，若不是《港澳條例》實際上不足幫助港民，否則時代力量與「香港大專學界國際事務代表團」不會在3日大張旗鼓開記者會呼籲修《難民法》，更不會傳出有詐騙集團利用香港情勢，說只預付5000元港元的手續費，就可輕鬆到台灣定居的消息。

該文表示，正值香港陷入嚴重激化下，台當局「撐香港」的言論都可以視為對香港示威者釋放「放手衝，有台灣當後盾」的意義，但蔡政府卻拒絕了修法（難民法、港澳條例）等要求，這般作為根本流露出典型「渣男」特質，需要的時候當作寶，真的貼上來了又百般理由開脱。

此外，對於香港大專學界日前呼籲台灣盡速修訂《難民法》，陸委會表示澳居民若因政治因素向台灣請求援助，政府將循《港澳條例》第18條、該條例施行細則第25條，以及「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」第16條第1項第11款等規定中指出，對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害的香港或澳門居民，政府得提供必要援助，但應報請行政院專案處理，經大陸委員會會同有關機關審查通過。

而「台灣人權促進會」6日在臉書指出，事實上《港澳條例》第18條，從立法至今20多年，從來不曾啟動，現在就算要啟動，也都沒有明確的申請流程，審查機制，審查標準及審查時程，更沒有相關的預算跟人力配置，導致大量仰賴民間自助，硬套用現行港澳條例一般居留申請方式、但仍處處卡關的窘境。

(中時電子報)