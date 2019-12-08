印度婦女屢遭性侵喪命早已令人髮指，使印度被稱之為世界上最不適合女性的地方之一而聲名狼藉，而近期印度又爆發4名輪暴並殺害27歲女獸醫的嫌犯，此時竟有人公開呼籲讓「無暴力性侵」合法化，甚至狂言「女性最好隨身攜戴保險套配合」，引起眾怒。

根據印媒《新德里電視台》報導，印度製片人希爾林（Daniel Shravan）公開在臉書出狂言，對於近期輪姦焚屍案表示「謀殺是不可原諒的，但性侵並不是件嚴重的事」，鼓勵政府將性侵合法化，並教育18歲以上的女性應接受男性性侵，如此這類悲劇才不會發生。

希爾林說，如同殺了賓拉登才能遏制恐怖主義般的愚蠢，打壓性侵的法案也是如此，根本無法控制此一情況再次發生。他甚至呼籲應該教育年滿18歲的女性隨身攜帶保險套，如此精蟲通充腦的男性在事後不會殺了她們，「只有接受男人性侵的女人才是好女人」。

希爾林指出，同樣的，他呼籲政府應該通過類似的計畫，以防範在性侵後遭殺害，而正當社會與女權組織正強化反性侵法案的同時，有性侵衝動的人無法找到抒發性慾的管道，最終導致他們殺害女性。

而希爾林此言一出，立起引起全球抨擊，「MeToo India」官方推特也表示「他把性侵塑造成對女性的懲罰，到底該怎麼做才能讓女性感到安全，到底要縱放多少性侵犯才夠？」目前希爾林已關閉臉書，並刪除留言。

根據印度政府近期公布的數據，2017年警方接獲通報的強暴案超過3萬2500起，平均每天約90件。同年印度法院審理與強暴有關的刑案約1萬8300件，截至2017年底，總計超過12萬7800起強暴案仍積案如山。2010年警方接獲通報的強暴案共2萬2172起。

(中時電子報)