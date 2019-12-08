兒要怎麼養？媽痛苦抉擇小英聽到嗎？！

當媽媽的辛酸，小緣現身說法，婦女新知等社團也批政府育嬰政策過了就忘一直放著。（中時資料照）。

每到選舉，政府就會提出育兒政策，希望拉攏年輕爸媽的心，但一位年輕全職媽媽小緣現身說法，她覺得生小孩後不是快樂而是無助，並沒有得到政府的幫助；另一位職業媽媽白白更直接說，「雙薪家庭沒後援，最近有第二胎，考慮到現實環境，只能忍痛放棄。」小緣的無助寫在臉上。

年輕全職媽媽小緣就說，她養小孩的過程相當辛苦，本來以為是快樂的迎接小朋友，沒想到，她的媽媽生病，她得一邊照顧小孩，一邊照顧母親，「老公工作收入又不好，我真的覺得人生很無助，政府對幼兒的配套措施實在很差。」

無論蔡賴配還是國政團都打育嬰政策，現在爸媽日子怎麼過。(中時資料照)

無論蔡賴配還是國政團都打育嬰政策，現在爸媽日子怎麼過。(中時資料照)

另一位職業媽媽白白更是感歎，她和先生是雙薪家庭，先生工時長，小孩白天由保姆照顧，除了保母費用外，還要在台北租房，再加上生活開支，經濟負擔也不小，「我本來會有第二個小朋友，後來和先生考慮再三，只好忍痛放棄，對我們這些媽媽來說，政府並沒有很好的幼兒配套，養小孩其實不是一件很快樂的事情。」

總統大選進入倒數階段，藍綠兩黨都端出育兒政策的牛肉，希望能吸引年輕族群願意生小孩，解決少子化的問題，細看蔡英文政府提出政策，幾乎都是花錢補助，但對實際有養小孩的家庭來說，根本是杯水車薪，沒有解決根本問題。

據兒福聯盟《2019年台灣女性生育意願和育兒現況調查報告》發現，國內20-44歲的育齡女性，有將近半數、46.4%的女性認為沒有一定要生孩子，願意生一個小孩的僅有39.5%。

兒福聯盟進一步調查發現，媽媽們不願意再生育的的主要理由是因為經濟無法負擔，高達63.8%；有34.4%的媽媽認為得不到工作職場的支持，42.3%則表示政策上的支持不足夠。

事實上，職業媽媽白白對這項調查結果很有感，她透露，自己公司還算支持育兒，已經很少加班了，但常常還是會耽誤到保姆下班時間，「而且政策上居然是鼓勵把小孩交給外人帶，這不是一件很奇怪的事情嗎？」

網友們對政策大撒幣普遍無感，希望政府能解決根本問題。(網路截圖)

網路論壇PTT媽寶版也對政府育兒政策很不滿，政府只會「大撒幣」，還有關鍵的托育公共化問題待解，此外，低薪、高工時、高房價的問題，也影響生育意願。

網友「fleest」就坦言，剛生完一個，以目前的經濟跟無後援雙薪狀態，根本不敢想有第二個；網友「szuchi0912」認為，如果本來就有生育計畫的，不無小補，不過是要催生的話，算了吧，還不如公幼多蓋一點；網友「icevenus」說，更關鍵真的是托育制度跟體系是否完善，光是找合法不超收的幼幼班就超困難，著實不會想再來一胎。

網友「sunjanet」說，低薪、高工時、高房價、不友善職場這些才是影響生育率的原因；網友「Eric3105」說，就算全部公共化，還是沒解決長工時的問題。房價高、工時長的現在，補助真的給父母一點甜點，房價與勞基法才是接下來的大難關；網友「amekoyang」認為，要重視媽媽就業問題，請鼓勵企業給媽媽工作好嗎？找工作找到累死了。

媽媽們的痛苦和眼淚，小緣的朋友無法迎接第二胎。(網路截圖)

媽媽們的痛苦和眼淚，小緣的朋友無法迎接第二胎。(網路截圖)

托育政策催生聯盟發言人王兆慶也說，就算發放現金，對提高生育率的效果也不大，相對養育一個孩子一輩子可能要1、2000萬，政府補助政策最多也才6年36萬，根本是杯水車薪。他認為，應該要改善職場友善、修改育嬰假，才是真正有效的托育政策。

婦女新知基金會也認為，與其發錢給民眾，不如將預算用在托育的供給上，發錢是最簡單的，提供價格合理品質好的托育系統才是最困難的事。

(中時電子報)