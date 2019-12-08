看來「大鬍子」哈登號稱跟「CP3」保羅關係良好的說法，完全都在說謊！因為《ESPN》資深記者史皮爾斯在節目中爆料，哈登竟在上季季後賽期間，曾經偷偷告訴火箭總教練丹托尼，保羅必須趕緊離開休士頓，擺明就是不爽保羅。

「我所聽到的消息，但這只是傳言，我在說出來前必須申明這點，我不知道這是否真的，」史皮爾斯說，「哈登上季季後賽找上丹托尼，由於丹托尼身上麥克風還開著，哈登還用手遮住麥克風，然後才要求丹托尼必須讓保羅離開這裡！」

一旁的《ESPN》記者羅維隨即問史皮爾斯，「是要求保羅離開球賽？」史皮爾斯馬上回答，「不！是離開休士頓。」光從哈登要用如此偷偷摸摸的方式，去告訴丹托尼趕緊送走保羅，就知道哈登跟保羅之間關係早已決裂到不可收拾地步。

結果保羅今年夏天被火箭送去雷霆，換回哈登的好友「忍者龜」韋斯布魯克跟他聯手，當時保羅相當震驚自己會被交易出去，因為火箭總管莫瑞曾允諾他不會把他交易，沒想到莫瑞卻說謊了，如今哈登也在說謊，火箭隊內真是充滿謊言。

(中時 )