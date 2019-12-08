隨著尼克開除總教練費茲戴爾，看來下一個要被開除的NBA總教練人選已經出爐了！《The Athletic》權威記者查拉尼亞與瓦登聯手爆料，多名騎士球員開始對於新主帥貝萊因產生不滿，原因是他對待NBA球員就像大學球員一樣的方式。

畢竟本季是先前都在美國大學執教的貝萊因，生涯首次出任NBA總教練，查拉尼亞表示，這些不滿情緒已經上升到球員開始越過貝萊因，改跟騎士首席助教比克斯塔夫尋求指導的程度，充分代表貝萊因已經開始失去球員對他的信任感。

「那些小事逐漸累積變成大事，甚至越鬧越大，」一名不願具名的騎士球員表示，「我們的助教明顯更適合NBA，全隊上下都對貝萊因帶來的大學球隊環境感到沮喪，這些抱怨包含他對籃球基礎的挑剔、會議上的嘮叨與進攻缺乏變化。」

只是貝萊因自己似乎老神在在，強調自己在接掌騎士之前，早就做好面對這些流言的心理準備，更重要的是，由於他配合騎士高層政策，所以擁有騎士高層的全力支持，甚至包含崔斯坦湯普生、小蘭斯等騎士球員都跳出來力挺貝萊因。

問題是騎士目前只拿5勝16敗，排在東區第13，戰績只比幾乎提前擺爛的老鷹與尼克好，更處在5連敗窘境，加上最近謠傳騎士已把主力前鋒「愛神」洛夫擺上交易檯面，球隊士氣只會越來越低迷，貝萊因的帥位真的有辦法穩固嗎？

(中時 )